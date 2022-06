Empresa de arquitetura e planejamento urbano, localizada na região Centro-Oeste do Brasil. A FAGM Arquitetos apresenta experiência em construção civil, desde a fase de elaboração até a execução de projetos. Assim, coloca-se à disposição do cliente uma equipe de arquitetos, engenheiros e outros profissionais empenhados em desenvolver soluções de acordo com a necessidade e perfil de cada caso.