Com estilo inovador, criativo e detalhista, a arquiteta, Isabela Lavenere, formada em arquitetura e urbanismo pela UFAL, com especialização em Design e mestrado na UFRJ, está a 12 anos no Rio de Janeiro construindo uma careira solida. Atua no mercado com projetos de interiores e obras tanto no segmento corporativo e residencial.

Seu trabalho se baseia no o bom gosto; observação dos detalhes; o cumprimento dos prazos e o orçamento justo, isso faz da Isabela Lavenere um escritório diferenciado e acessível a quem valoriza a arquitetura de qualidade, com muita seriedade profissional e respeito ao cliente. Projetar, reformar, transformar, interferir num espaço, na melhor interpretação dos desejos de cada cliente. Viabilizar as necessidades técnicas, funcionais e estéticas, pesquisando materiais e sistemas atualizados, mobiliário e elementos arquitetônicos personalizados.