A Guetta & Niquet Arquitetura é uma vitoriosa parceria de mais de 30 anos das arquitetas Mylène Guetta e Lúcia Niquet. A empresa realiza projetos de arquitetura comercial e residencial, design de interiores, arquitetura para franquias, reforma e construção.

O objetivo principal da empresa é a satisfação e o conforto de seus clientes, através de trabalhos inovadores e personalizados. As arquitetas procuram sempre manter-se atualizadas com as principais tendências, materiais e equipamentos, sistemas construtivos e avanços tecnológicos.

A Guetta Niquet Arquitetura prioriza nos seus trabalhos a funcionalidade, a ergonomia, a estética, a sustentabilidade e a otimização de prazos e custos para atender da melhor forma possível os seus clientes.