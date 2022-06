A WW Arquitetura & Construção administra e coordena todas as etapas da produção de edificações. É uma empresa apta a propor, acompanhar e executar os trabalhos da concretização de edifícios desde os estudos de sua viabilidade técnica e econômica, o desenvolvimento de projetos, ao planejamento e à execução de obras.

A WW elabora projetos arquitetônicos e coordenação de projetos complementares de instalações técnicas. Esse atendimento é estendido aos profissionais das áreas de arquitetura e engenharia mediante o desenvolvimento da viabilização de projetos e seu detalhamento construtivo. Desenvolve atividades de construção de obras de instalação e revitalização de espaços, notadamente, corporativos e comerciais. Esses serviços são rigorosamente acompanhados por coordenadores e encarregados nas obras, seguem detalhadamente o projeto original de arquitetura aprovado, bem como o planejamento da obra, o cronograma e os custos previstos. O desenvolvimento desses serviços é realizado por equipes profissionais multidisciplinares de arquitetura, engenharia e construção, trabalhando conjuntamente na busca de soluções, metodologias e procedimentos adequados aos mesmos e de forma a garantir a rapidez e a segurança necessárias ao cumprimento pleno do contrato O compromisso da empresa e de seus funcionários é com a busca permanente da excelência de qualidade na prestação de serviços aos seus clientes. Sejam em obras ou projetos, a WW conta com profissionais, técnicos, mão-de-obra e fornecedores qualificados essenciais na realização de obras com qualidade, de modo a satisfazer as aspirações e expectativas dos clientes.