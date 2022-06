Arquiteto e Urbanista com vasta experiência na área de projetos. Atualmente reside em Niterói/RJ e também realiza projetos em Maceió/AL

Trabalhou em projetos de grande porte como a reforma do Aeroporto Dep. Luís Eduardo Magalhães (Salvador) e do novo terminal do Aeroporto Santa Maria (Aracaju), pelo escritório Traço Planejamento e Arquitetura, assim como em projetos residenciais e hoteleiros pelo escritório LM Arquitetura e Conceito. Desenvolveu pesquisas acadêmicas nas áreas de conforto ambiental, projeto de arquitetura e reabilitação de edifícios. Atualmente cursa MBA em Gerenciamento de obras, Tecnologia e Qualidade da Construção.