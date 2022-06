Olá!

Meu nome é Renan Slosaski, fundador da Startup ARCHKRATOS. Somos especializados na criação de ambientes 3Ds ultrarrealista de qualidade, trazendo assim, novas soluções mais eficientes para os nossos clientes B2B. Com mais de 08 anos de experiência no mercado de computação gráfica, já prestamos serviços nas principais empresas desenvolvendo inúmeros projetos 3Ds comerciais.

Nos dias atuais, para desenvolver os projetos tradicionais é necessário uma grande equipe como um arquiteto ou design de interiores que levaria um bom tempo na composição e desenvolvimento, execução, locação de ambientes, móveis, objetos decorativos, mão de obra qualificada que também consome muito tempo, fotografo, e tudo isso para cada ambiente, impossibilitando ou limitando um custo extremamente excessivo.

A ideia de poder compartilhar soluções começou alguns anos atrás, onde não poderíamos de deixar de mostrar a nossa arte ao mundo com um grande propósito e desafiador BHAG (“Big, Hairy, Audacious, Goal “ - Objetivo Grande, Cabeludo e Audacioso) para poder ajudar de alguma forma evoluir as empresas nacionais e internacionais, implementando uma nova cultura.

"...fiz uma promessa que eu não iria parar até isso dar certo, eu acreditei tanto que o impossível poderia ser possível, e que de tanto acreditar, acabou dando certo..."

A alma da nossa startup é plenamente cultivada com arte, action, alta performance podendo oferecer aos nossos clientes uma experiência essencialmente humana.

Com maior maturidade e sempre buscando de forma continua para melhorar os nossos serviços, montamos uma equipe de profissionais altamente especializados e que são apaixonados por essa arte de computação gráfica, criando diversos cenários vibrantes, incríveis e personalizados para atender as expectativas dos nossos clientes B2B (direto) e B2C (indireto) que se identificam com a ARCH KRATOS® , porque estão alinhados ao nosso propósito principal: levar as emoções mais elevadas dos produtos nos ambientes que criamos, valorizando cada vez mais com maior impacto, agilidade, preços muito mais atraentes que diferencia de demais concorrentes tradicionais.

Lembre-se: O seu estilo é a nossa arte!

Estão convidados para conhecer alguns dos projetos e demais informações:

