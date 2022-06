O escritório José Mário Nogueira Arquitetura possui experiência em

diversas áreas da produção arquitetônica, tais como: projetos de residências, industriais e comerciais, educacionais, culturais, parques e na área da saúde buscando sempre soluções inovadoras e eficientes. Tem sólida experiência no desenvolvimento e detalhamento de projetos, gerenciamento e compatibilização de projetos complementares. Com base em estudos e pesquisas o escritório busca trabalhar com soluções sustentáveis, visando sempre o melhor custo- benefício para seus clientes. A direção do JMN Arquitetura encontra-se nas mãos do experiente arquiteto José Mário Nogueira e de sua filha Maíra Nogueira, e conta com uma equipe eficiente de arquitetos colaboradores.