Desde 2009, a designer e arquiteta Katalin Stammer comanda o escritório Katalin Stammer Arquitetura e Design, especializado em projetos de interiores e de inovação. Com uma equipe de profissionais multidisciplinares envolvida com as diversas frentes de trabalho, que vão desde projetos de interiores residenciais e comerciais até projetos de gestão de conteúdo,atendendo importantes instituições paranaenses.