Adriana Leal Interiores desenvolve projetos de decoração empresariais e residenciais. Com a prática, adquiriu muita experiência com projetos de médio e alto padrão, elaborando desde um pequeno ambiente ou projetos inteiros.

O escritório busca estar sempre atualizado, acompanhando todas as novidades e lançamentos que o mercado oferece, podendo com isso oferecer um custo benefício de acordo com o perfil ou necessidade do cliente, fazendo toda a diferença no final.

Pensando na qualidade, funcionalidade e claro, a parte estética, Adriana Leal Interiores desenvolve seus projetos seguindo o gosto do cliente, depois de fazer uma pesquisa de suas necessidades, desejos e características, dá início ao desenvolvimento de um projeto totalmente personalizado, preocupada não só com a estética, mas também com a harmonia como um todo, tanto para a casa, quanto para o ambiente de trabalho, com seus conhecimentos de harmonização de ambientes e feng-shui, após anos de estudo, possibilitando ter uma visão além da estética, se o cliente assim desejar.

Adriana Leal Interiores fez grandes parcerias ao longo dos anos de trabalho com profissionais excelentes em várias áreas, tais como, paisagismo, automação, iluminação, perspectivas, etc, oferecendo tudo que o cliente precisar, dando total assistência em seus projetos.