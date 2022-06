A SET Arquitetura e Construções tem equipe multidisciplinar para executar todas as fases do empreendimento. Desenvolve o projeto e executa toda a obra.

O arquiteto Flavio Cunha e sua equipe atenderam a companhia JHSF nas etapas de obras do Shopping Cidade Jardim, Shopping Tucuruvi, em São Paulo, e Shopping Ponta Negra, em Manaus (instalações de estruturas metálicas, drywall e gesso liso). Trabalhou ainda no Shopping Taubaté. Fez as aplicações de drywall no prédio novo do Hospital Sírio-Libanês e no complexo Vila Olímpia Corporate Odebrecht. Projetou e executou stands de vendas e apartamentos decorados para as construtoras Camargo Corrêa, Goldfarb, One, PDG, Rossi e Viver. O Shopping Center São Paulo, na avenida Paulista, e as empresas Deloitte Brasil e Laboratórios Fleury, por intermédio da Athié Wohnrath, também estão entre os clientes da SET Arquitetura e Construções. Executou obras residenciais de alto padrão em parceria com as empresas de engenharia Foz, All’e e Lock. A SET Arquitetura e Construções realiza restaurações e retrofit de prédios e condomínios.