Somos um Escritório Multidisciplinar desenvolvendo e executando projetos de arquitetura, design de interiores, projetos complementares, assessoria com acompanhamento e reformas em geral, atuando nas áreas residenciais, corporativa, comerciais, visando sempre a total satisfação de nossos clientes desde a concepção até a execução final.

" Nosso diferencial está no desenvolvimento de conceitos que privilegiam a racionalização do espaço de cada ambiente residencial, de trabalho, na circulação, ergonomia, entre outros, oferecendo SOLUÇÕES que materialize de forma ideal as NECESSIDADES e DESEJOS, personalizando à cada cliente, com base em um trinômio que busca qualidade e originalidade em seus projetos sendo um INSTRUMENTO para realiza-los. CRIAÇÃO, CONFORTO AMBIENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA . " Arquiteto Rodrigo Tristão

COMO TRABALHAMOS

Não importa o tamanho do projeto. O escritório RT Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo e Interiores atende a todos de forma única e profissional, com qualidade e dedicação, realizando os projetos da maneira que nossos clientes sonham, desejam e as vezes nem imaginam . Buscamos sempre entender as verdadeiras necessidades, propondo soluções que prezam a parte técnica, criativa e sempre com foco no bem-estar de nossos clientes.

A colaboração é nossa força primordial: todo trabalho é realizado por pessoas e para pessoas. Assim, acreditamos que os melhores resultados vêm de ideias compartilhadas, alcançadas por meio do diálogo permanente entre as partes interessadas: clientes, arquitetos, projetistas e construtores. Para nós, o resultado também é uma realização coletiva. A adoção das melhores práticas em projetos combinada a uma visão multidisciplinar oferece uma forma integrada de trabalho, resultando em soluções coordenadas e coerentes, além de espaços construídos inspiradores, eficazes e de alta qualidade.