CAMPOS ARQUITETURA, localizada na cidade de Guaramirim, região norte de Santa Catarina, tem sua sede em uma das principais vias de acesso a Jaraguá do Sul. Fundada em 2015 pelo arquiteto e urbanista Marcel Heineck de Campos. Atualmente explora novos conceitos aplicados à construção contemporânea e sustentável, participando da evolução dos espaços urbanos através de projetos residenciais, comerciais, de interiores e urbanísticos. Especialista em projeto industriais para pequenas, médias e grandes empresas, tem a preocupação com o custo/beneficio, juntamente com as escolhas ideais a cada cliente, tornando o projeto eficaz e de fácil execução, aptos à futuras adequações e ampliações.