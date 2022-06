O AMMA Arquitetura é um escritório que por meio do planejamento e do conhecimento sobre as necessidades de cada cliente, desenvolve projetos visando integrar estética, funcionalidade e conceito.

A diversidade dos trabalhos – resultado de um claro propósito, e não de sorte ou acaso – é fundamentada na certeza de que a experiência em diferentes temas contribui para o melhor desempenho de nossas responsabilidades, e ainda de que em Arquitetura, construção, engenharia, como em qualquer outro campo, ampliar horizontes é fundamental e parte de um processo de aprendizagem que não se encerra.