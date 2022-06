Fundado em 2008 na cidade de Montes Claros em Minas Gerais, o escritório de Arquitetura atua na área de projetos residenciais, comerciais, de saúde, alimentícios, empresariais, paisagismo, urbanísticos e em design de interiores. Obtendo inspiração no modernismo, no contemporâneo e no regionalismo, mesclando os desejos dos clientes à criação natural da profissão.