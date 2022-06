Somos uma marcenaria industrial, equipada com maquinário moderno e equipe especializada.

Temos agilidade em projetos grandes devido nossa estrutura ser nova e automatizada, coladeira de borda automática, seccionadora, entre outras.

Trabalhamos com laca, feita em nosso próprio galpão, situado no bairro Imbiribeira, Recife.

Trabalhamos com as melhores ferragens do mercado, marcas de primeira linha, como Blum, Hafele, Ferrari, FGV entre outras.