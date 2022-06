Através de uma postura proativa, curiosa e generosa, procuramos revelar ao cliente e à sociedade como, com a introdução de pequenos elementos, um edifício ou um espaço pode acumular várias funções não-previstas na encomenda original. Esse contributo permite que o cliente potencie o seu investimento, que a cidade vá ganhando novos espaços, que a relação entre individual e coletivo seja mais rica. Pensamos e apresentamos os nossos projetos como uma soma de ingredientes, uma arquitetura de fusão.

Pedro é rquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e Mestre em Arquitetura e Cultura Urbana pelo Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona/ Universidade Politécnica da Catalunha (Master Metropolis), é Doutorando na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e Professor no Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Izabela Hendrix, em Belo Horizonte.

Com prática profissional independente e premiada desde 2004, teve seus trabalhos representados na Bienal Ibero-Americana de Arquitetura, Trienal de Arquitetura de Lisboa e Bienal de Arquitetura de Veneza.