Arte Arquitetura é formada pelos Arquitetos Flávia Rostelato e Jean Reis, a sociedade surgiu desde 2007, com o intuito de oferecer serviços na área de arquitetura, procurando atender a diversos tipos de clientes na área residencial, comercial e instutucional, atendendo as diversas etapas desde do projeto, do início até o fim passando pelos projetos de interiores, lighdesign, paisagismo e decoração, valorizando assim o cliente e o seu tempo. Contamos com sede própria em Sorocaba/SP, onde atendemos toda a região.