O escritório Robson Veloso Arquitetura foi criado com a intenção de desenvolver projetos de arquitetura, urbanismo e interiores buscando sempre a excelência. Valorizamos muito a funcionalidade dos projetos e essencialmente a plástica: não entregamos um projeto ao cliente até que estejamos totalmente satisfeitos com o resultado e certos que fizemos as melhores escolhas projetais. O atendimento aos nosso clientes é feito de forma bastante amigável para que possamos compreender todos os seus anseios e sonhos e assim torná-los realidade. Vemos as arquitetura como uma importante ferramenta de promoção da qualidade de vida, presente em cada espaço do nosso cotidiano.