No mercado de trabalho há mais de 10 anos, a Omega Arquitetura atende a cidade de Caxias do Sul e região no que se refere a projetos de interiores nas áreas residenciais e comerciais. Oferece também o serviço de Lista de Casamento Arquitetônica, que oferece aos noivos a possibilidade de deixar o seu lar prontinho com personalidade e exclusividade enquanto eles se preocupam com os preparativos do casamento. Esse serviço também dá comodidade e praticidade aos padrinhos e convidados.