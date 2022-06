Formada em Design de Interiores (2004) e Arquitetura & Urbanismo (2007), hoje com 9 anos de experiência no mercado. Trabalhei em algumas construtoras, escritórios de arquitetura, marcenaria e hoje atuo na elaboração de projetos de reforma, acompanhamento e execução de reformas para lojas, escritórios e residencias, participando ativamente no acompanhamento da obra até a instalação dos móveis. Meu escopo é desenvolvido conforme a necessidade de cada cliente, embasados nos critérios de: funcionalidade, acessibilidade e flexibilidade. Cada projeto é único, elaborado e desenvolvido com ante-projeto, projeto executivo e imagens 3D. Missão: Realizar seu sonho e trazer mais conforto, praticidade, economia, beleza e qualidade de vida para seu dia-a-dia.