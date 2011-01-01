VALÉRIA OLIVEIRA, GRADUADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS EM DESIGN DE INTERIORES E ARTES PLÁSTICAS, COORDENA UM ESCRITÓRIO DE DESIGN DE INTERIORES E UMA EQUIPE DE ARQUITETOS ASSOCIADOS.
FOCA SEU TRABALHO NA ETERNA BUSCA PELO NOVO COM PESQUISAS INCESSANTES NA ARTE, ARQUITETURA, HISTÓRIA, MODA, GASTRONOMIA, LITERATURA E NA OBSERVAÇÃO CONSTANTE DAS VÁRIAS CULTURAS PELO MUNDO.
- Serviços
- arquitetura de interiores
- Áreas servidas
- BRASIL E EXTERIOR
- Prêmios
- Luxaflex – HunterDouglas- Talente 2011 Luxaflex-HunterDouglas -2013
- Luxaflex – HunterDouglas- Talente 2014
- Endereço
-
Goiânia
Brasil
+55-6296070113 www.valeriaoliveira.com.br