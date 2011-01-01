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Valéria Oliveira
Arquitetos de interiores em Goiânia
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    • Casa da Fazenda, Valéria Oliveira Valéria Oliveira
    Casa da Fazenda, Valéria Oliveira Valéria Oliveira
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    Casa da Fazenda
    Casa do Lago 1, Valéria Oliveira Valéria Oliveira
    Casa do Lago 1, Valéria Oliveira Valéria Oliveira
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    Casa da Cascata , Valéria Oliveira Valéria Oliveira
    Casa da Cascata , Valéria Oliveira Valéria Oliveira
    Casa da Cascata , Valéria Oliveira Valéria Oliveira
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    Casa da Cascata

    VALÉRIA OLIVEIRA, GRADUADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS EM DESIGN DE INTERIORES E ARTES PLÁSTICAS, COORDENA UM ESCRITÓRIO DE DESIGN DE INTERIORES E UMA EQUIPE DE ARQUITETOS ASSOCIADOS.

     FOCA SEU TRABALHO NA ETERNA BUSCA PELO NOVO COM PESQUISAS INCESSANTES NA ARTE, ARQUITETURA, HISTÓRIA, MODA, GASTRONOMIA, LITERATURA E NA OBSERVAÇÃO CONSTANTE DAS VÁRIAS CULTURAS PELO MUNDO.

    Serviços
    arquitetura de interiores
    Áreas servidas
    BRASIL E EXTERIOR
    Prêmios
    • Luxaflex – HunterDouglas- Talente   2011   Luxaflex-HunterDouglas -2013
    • Luxaflex – HunterDouglas- Talente   2014
    Endereço
    Goiânia
    Brasil
    +55-6296070113 www.valeriaoliveira.com.br
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