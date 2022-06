Com um novo conceito, buscando sempre inovações e proporcionando grandes experiências parar os clientes, a CUBE ARQUITETURA tem a frente de seus projetos os arquitetos Débora Fouraux e Victor Demarco. O escritório tem sede em Juiz de Fora – MG e atendimento personalizado para Além Paraíba e região.

Para os arquitetos o mais importante é conseguir traduzir os sonhos do cliente em realidade, propondo assim projetos inovadores e com estilo.

O escritório oferece diversos serviços como arquitetura, design de interiores, paisagismo, reformas, urbanismo, regularização de imóveis e material em 3D para venda de seus empreendimentos.

Contamos também com uma grande parceria com a Brasil Negócios Imobiliários, em destaque a mais de 03 anos no mercado imobiliário, com sede em Juiz de Fora -MG. O objetivo é proporcionar para os nossos clientes e amigos um serviço de excelência com benefícios e vantagens para você e toda sua família.