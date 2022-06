Criada por Lucia Viana, arquiteta formada pela UFRJ, a LV Arquitetura é uma empresa com foco no desenvolvimento de projetos de arquitetura e interiores. Traz a larga experiência adquirida em 21 anos de atuação em diversos escritórios de arquitetura e parcerias para seguir em carreira solo, imprimindo em seus projetos a melhor solução espacial e a busca pela satisfação do cliente através da criatividade, bom gosto e comprometimento.