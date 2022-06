Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade PUC Campinas, Izilda Moraes vem atuando desde 1986 em diversos segmentos da Arquitetura e no Design de Interiores.Especializada em arquitetura hospitalar, restauro e arquitetura de interiores, a arquiteta já realizou diversos projetos para clínicas e possui, em seu portfólio, a recuperação de diversos patrimônios históricos (como por exemplo a estufa do IAC – Instituto Agronômico de Campinas e a Estação Guanabara de Campinas).

Desenvolve projetos de condomínios residenciais, apartamentos e áreas comuns de lazer, projetos de lojas (Loja Alba Loyola, no bairro do Cambuí, em Campinas), redes (padronização e comunicação visual) e design de mobiliário. Trabalha, também, com arquitetura corporativa, onde desenvolve projetos - tanto de arquitetura como de interiores - para lojas e escritórios. Em seus projetos, procura sempre atuar junto ao cliente, respeitando sua expectativa e utilizando diferentes estilos, com traços limpos e contemporâneos, sempre com bom gosto e procurando não perder a identidade. Participa, desde o ano 2000 de mostras de arquitetura e decoração como Campinas Decor, Casa Cor Campinas e Casa Cor São Paulo.