A arquiteta Maira Del Nero completa 16 anos de atividades oferecendo serviços de arquitetura e construção incluindo projetos residenciais, design de interiores, comerciais e institucionais. O escritório localizado em Campinas, conta com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para desenvolver projetos de alta qualidade com atendimento personalizado. Trabalha associado à empresas de engenharia e consultoria, garantindo ao cliente um atendimento completo desde a concepção do projeto até a entrega da obra.O escritório também oferece serviços na área da sustentabilidade, buscando alternativas viáveis para promover o bem estar das pessoas e do planeta.