Tejo Arquitetura & Design é um escritório que busca soluções criativas, inovadoras, de qualidade e tangíveis ao perfil de cada cliente. O sonho do cliente é o sonho do Tejo.





A Arquiteta

Aline Ferreira é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (UnB). Ainda na graduação, atuou profissionalmente como freelancer juntamente com nomes como Costa Gondim Arquitetura, Arquitetaria 355 e Construtora Villela e Carvalho. Adquiriu experiência no ramo do design em temporada de estudos na Universidade Técnica de Lisboa (UTL) e também como estagiária no escritório DUO Arquitetura & Design. Atuou ainda profissionalmente no escritório da arquiteta Walléria Teixeira. Hoje, Aline toma a frente do escritório Tejo Arquitetura & Design que tem como meta atender às necessidades do cliente, tomando como base os três pilares da arquitetura: estética, funcionalidade e racionalidade.