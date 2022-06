Vamos lhe proporcionar fazer o projeto da construção que você sempre idealizou, realizando seus sonhos e ainda podemos atuar na decoração dos espaços interiores do mesmo utilizando-se de um apurado bom gosto, da modernidade, da tecnologia e do design avançados.

Além de nos atermos à estética, à beleza, à flexibilidade e à funcionalidade nos projetos, nos preocupamos principalmente com o bem estar das pessoas, priorizando o convívio social das mesmas, as relações humanas dentro do espaço arquitetônico e sua relação íntima com o entorno, ou seja, com o meio ambiente a sua volta. Antenado com tudo o que há de melhor em Arquitetura, Design e Decoração ( através de estudos e visitação em congressos, feiras, bienais e mostras de decoração como a CASACOR e o MASTERCASA, etc ) , desenvolvemos os seguintes projetos:

# residenciais unifamiliares ( residências) e multifamiliares ( prédios, conjuntos habitacionais, condomínios de casas , casas geminadas) # projetos de design de interiores e design de móveis # projetos para lojas comerciais, bares, restaurantes, projetos corporativos ( para salas, empresas e escritórios) # projetos institucionais tais como Igrejas, Capelas, Clubes, Teatros, etc # projetos para clínicas e consultórios médicos # projetos para reformas e acréscimos # projetos de detalhamentos em gesso e madeira # projetos para remodelação de fachadas e vitrines de lojas # de regularizações de obras já existentes junto aos órgãos públicos # projetos complementares tais como: hidrosanitários, elétrico/ telefone, estruturais # projetos de áreas paisagísticas, áreas de lazer e espaços gourmet # consultorias # análises e projetos ergonômicos dos ambientes de trabalho # projetos de arquitetura sustentável. Sou especialista em edifícios uni e multifamiliares e possuo uma larga experiência em projetos ( são mais mais de 20 anos em projetos, mais de 500 projetos executados) e por possuir profundos conhecimentos das Leis e do Código de Obras Municipal e das Leis Estaduais e Federais, faremos com que o seu projeto atenda à todas a essas demandas, além de atuar no acompanhando total da aprovação de seu projeto nos órgãos públicos de maneira eficiente e em tempo hábil. Um diferencial é a apresentação dos projetos em 3 dimensões ( 3D), o que garante uma excelente visualização de seu projeto antes mesmo de construí-lo, já implantado no terreno, com todos os detalhes de implantação, telhados, revestimentos, esquadrias, etc. Temos certeza que somos a melhor opção para você idealizar seus projetos! Contatos no Tel: 32 99195-4085, email: sheilapcyrne@yahoo.com.br, Instagran: @sheilacyrnearquitetura