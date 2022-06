O escritório de arquitetura Oficina 11.11 surgiu com o intuito de iniciar um trabalho diferenciado no segmento de arquitetura, design de interiores e produtos. Criamos projetos inovadores, transitando por diversos estilos e buscando novos usos para materiais e peças com design personalizado, através de parcerias com uma rede de artistas plásticos, artesãos e designers.

Mais do que um projeto, oferecemos uma assessoria personalizada, um trabalho cuidadoso e detalhista, que reúne o que há de melhor no mercado para criar espaços exclusivos e inspiradores.

Fazemos também a execução de nossos projetos com um setor que cuida desde o planejamento, contratações, gerenciamento, compras e acompanhamento técnico de obra.

Trazemos no nosso nome o número 11, um número mestre que representa o idealismo, o visionário, o refinamento de ideias, a intuição, a aptidão artística e a vanguarda, características que permitem uma conexão com o universo. Somos todos 1!

Fundadores

Formado em 1997 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, o arquiteto Mauricio Ruoppoli atuou nos escritórios Technè Arquitetura e PA3/Pillegi Arquitetura. Em 2007, fundou seu primeiro escritório Punto Arquitetura, onde trabalhou até a criação da Oficina 11.11.

Formada em 2006 também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a arquiteta Nadja Bonan fundou seu primeiro escritório, KB arquitetura, em 2007, onde atuou na área de arquitetura de interiores em parceria com a arquiteta Ligia Kalil até 2016.