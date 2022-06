PiP nasceu em uma pequena aldeia junto ao mar e é a filha mais nova da família. Ela tem três irmãos mais velhos e um Love Bird, ou para ser mais específico, um pequeno papagaio Africano do gênero Agapornis. O Love Bird se chama Tjommy e ele pode falar o seu próprio nome. Tjommy sempre se senta em sua cabeça ou no ombro e vai a toda parte com ela. O verdadeiro nome da PiP é Catharina, mas todo mundo conhece ela por seu apelido. PiP foi a primeira palavra que ela falou e seus irmãos começaram a chamá-la desta forma. O resto da família logo começou a chamá-la de PiP também e hoje em dia todos fazem o mesmo.

Depois que PiP se formou na Academia de Belas Artes, ela comprou uma antiga casa vitoriana dilapidada na periferia da cidade. Não havia mais qualquer tipo de tinta sobre a casa e o jardim era um deserto, mas PiP se apaixonou pela casa no momento em que a viu. A característica mais original da casa, para PiP, era a intensa luz vinda do norte que iluminava a casa e lhe lembrava a aldeia onde nasceu.

Então, PiP criou um estúdio no sótão da casa o apelidou de PiP Studio.

Se você perguntar aos amigos da PIP como ela é, eles vão te dar a seguinte resposta: "PiP é honesta e genuína. Ela não pode suportar a injustiça, faz seu sangue ferver; ela tem um senso incomum altamente desenvolvido de ética. PiP aprecia a vida ao máximo e, embora ela tenha uma forma descontraída, ao projetar suas criações ela faz o seu melhor, e depois ainda um pouco mais que o seu melhor. No que diz respeito ao seu trabalho, ela sabe exatamente o que quer e como ela quer e, se necessário, ela vai passar por fogo e água para alcançar seu objetivo. PiP não ouve as opiniões dos outros - exceto aquelas que ela respeita - e ela acabará por seguir a sua própria intuição e fazer o que seu coração manda."

PiP projeta produtos que gostaria de comprar se ela pudesse encontrá-los, o que geralmente não é o caso. Sua visão sobre seus projetos é realmente muito simples, prática e sincera: "Se eu fizer um produto, ele tem que ser tão bom que eu gostaria de ter para mim mesma ou se eu dá-lo a um amigo ou membro da família que este deva trazer um pouco de alegria e felicidade. Sem essa emoção, ele não pode ser um verdadeiro produto PiP".

Todos os produtos PiP devem cumprir o seu lema:

"Produtos felizes para pessoas felizes."

PIP recebe sua inspiração de eventos comuns de cada dia, mas quando examinado mais de perto são, de fato, excepcionalmente belos.

Certa vez, em um dia lindo de primavera no parque, sua atenção foi tirada por uma rosa selvagem em plena floração. Ela criou um tema com rosas provenientes de todo o mundo com base nesse único momento. Outra vez, ela se deparou por algumas malas e baús antigos enquanto ela estava decorando seu estúdio no sótão e os conteúdos desses baús se tornaram uma fonte quase inesgotável de inspiração para suas próximas coleções.

O estilo de PiP tem um caráter quente e íntimo. Ela muitas vezes usa um conceito de misturar e combinar os padrões em camadas e tem um olho afiado para pequenos detalhes e retoques especiais, combinados com uma paleta de cores sutis. Além disso, um produto nunca é um objeto sozinho, e sim sempre um elemento em um conceito mais amplo.

PiP é a abelha ocupada que nunca pára; ela tem novas idéias continuamente. Isso faz dela um pouco inquieta já que ela tem que alcançar o que ela imaginou.

No tempo relativamente curto desde que ela montou seu estúdio, ela criou os seguintes coleções:

Uma coleção de cama & banho com edredons, colchas, almofadas e toalhas de banho e praia; Uma linha de artigos de papelaria e de mochilas escolares; Uma linha de carderninhos de anotação, calendários, papel de escrita, e outros atrativos materiais de escrita; Uma coleção de cartões; Três coleções de papel de parede diferentes, incluindo belos murais de parede; Três belas coleções de porcelana com os nomes Lovebird, Floral e Royal, com artigos têxteis compatíveis; Uma coleção de acessórios para casa e têxteis; Uma coleção de artigos de vestuário caseiros confortáveis e relaxantes; Uma coleção de vestuário de praia; A cada primavera e outono quatro atraentes coleções de bolsas.

A maioria dos produtos PIP estão disponíveis em toda a Europa nas melhores lojas especializadas e cadeias de lojas. A PiP também está atraindo muita atenção fora da Europa. Ela está começando a fazer um nome para si mesma na Austrália, e está tomando seus primeiros passos cuidadosos na América também. No Brasil a PiP já está consolidada e seu nome já é muito forte. Em poucas palavras, PiP está conquistando o mundo. Não que isso seja realmente o objetivo da PIP, mas aparentemente seus produtos tocam os corretos acordes emocionais - aqueles universais. Seu lema "Produtos felizes para as pessoas felizes" expressa o que realmente a marca é.