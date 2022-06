Escritório de Arquitetura idealizado por Rosita Jaeger “Arquiteta e Urbanista” formada pela Universidade de Cuiabá – CAU – A72560-9.

A Paixão por arquitetura e arte vem de gerações. Filha de Claudino Jaeger, um dos pioneiros da cidade de Sinop/MT. Engenheiro Projetista, atuou nos principais projetos de desenvolvimento urbano do município de Sinop.

Rosita Jaeger aprendeu com o pai o conceito de edificar e contribuir com a melhoria contínua da cidade e do bem estar social. Nosso escritório foi fundado partindo desses princípios. Com foco no cliente, projetamos, reformamos e organizamos espaços internos e externos, de acordo com os critérios de estética, beleza, conforto e funcionalidade. Coordenamos construção e reforma, desde a planta até os materiais que serão utilizados na obra, levando em consideração o uso do imóvel, o orçamento proposto, a disposição de móveis e objetos, ventilação, iluminação e paisagismo. Acompanhamos a construção e gerenciamos custos de M.O, atuando em todas as etapas da obra.