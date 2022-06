A Risque Projetos – Arquitetura e Serviços Técnicos

É uma Empresa especializada no ramo da Construção Civil, realiza diversos serviços, desde a elaboração de projetos de arquitetura, instalações e As built. Conta com profissional capacitado e especializado em cada segmento, atuante e atualizada com foco nas tendências de mercados. Oferecemos uma gama de opções, sempre aprimorando para melhor atender suas necessidades e expectativas.

Especialidade:

Projetos / Instalações e As built Fundação e Estrutura. Elétrica. Telefone, Dados e voz. Prevenção e Combate a Incêndios. Hidrossanitário. Águas Pluviais. Reuso de Água de Chuva. Individualização de Hidrômetros.