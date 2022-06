Empresa de projetos de arquitetura fundada em 2014, pela Arquiteta Stephanie Delbaje, na cidade de Sorocaba/SP, atua nas áreas de projetos residenciais, comerciais e design de interiores.

O escritório desenvolve projetos com linhas contemporâneas, oferecendo qualidade e funcionalidade, todos os projetos desenvolvidos são tratados de forma unica, visando projeções e expectativas de cada cliente.

Com parcerias de profissionais e uma eficiente equipe, o escritório oferece projetos completos e acompanhamento no desenvolvimento da obra até a sua conclusão.