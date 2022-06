Escritório de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Lydia Aguiar, localizado em Alto Paraíso de Goiás - GO, na Chapada dos Veadeiros.

Meus projetos são desenvolvidos de forma cuidadosa quanto à preservação do meio ambiente e a exploração racional dos recursos naturais, buscando redução do consumo de água e energia sempre que possível. Proponho soluções de integração e otimização dos espaços e das condições ambientais internas incorporando técnicas passivas de projeto que buscam desde a melhor implantação, a escolha de técnicas construtivas e materiais mais adequados, com objetivo de produzir ambientes confortáveis do pondo de vista ambiental, favorecendo o bem-estar e a integração das pessoas entre si, com a construção e com o ambiente externo.

Ofereço todo suporte técnico e diversos tipos de consultoria para que cada projeto ofereça soluções únicas e cada obra se desenvolva com segurança e economia no menor prazo possível, por meio de planejamento minucioso de cada caso.

Acredito no trabalho construído junto com o cliente, para que o resultado final seja o mais próximo possível da ideia inicial e do sonho trazido quando confiaram em me entregar a maior responsabilidade do mundo, que é materializar sonhos, atender às necessidades, trazer soluções com bom gosto, segurança e economia.