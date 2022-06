Versatilidade, precisão e inovação são características marcantes do escritório Samy & Ricky Arquitetura e Interiores, que há duas décadas desenvolve projetos para luxuosas residenciais e para escritórios e lojas em toda grande São Paulo. A empresa atua nos segmentos de projetos de arquitetura, interiores com o objetivo de oferecer qualidade na prestação do serviço e do resultado das obras. A dupla Samy Dayan e Ricky Dayan dirige uma equipe experiente de profissionais, que em conjunto desenvolve projetos em total sintonia com as necessidades de cada cliente. “Acreditamos que nada deve ser proposto de maneira padronizada. Por isso, todas as soluções são minimamente pensadas e planejadas para atender características pessoais e espaciais exclusivas”.