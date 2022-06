Com formação em Design de Interiores pelo Instituto de Artes e Projetos (INAP) de Belo Horizonte, atuo na área de design de interiores, consultorias e reformas há 17 anos. Ao longo desse tempo fui adquirindo experiência, e formando ótimas parcerias para atender meus clientes com o máximo de eficiência e pontualidade. Nosso objetivo sempre foi transformar a casa de nossos clientes no melhor lugar do mundo - acreditamos nos projetos personalizados - do tamanho dos sonhos de nossos clientes.