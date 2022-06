AAR.Lo arquitetos desenvolve um trabalho multidisciplinar de arquitetura e urbanismo, com conceitos, escalas e tipologias diversificados. Sediada em Belo Horizonte, foi fundada por Priscila Dias de Araújo e Ricardo Gomes Lopes, arquitetos com afinidade de ideias, que após coletarem experiências profissionais em diferentes escritórios, juntaram-se para dar forma ao seu próprio trabalho. Trabalhamos de forma colaborativa com uma equipe fixa e também parcerias externas.

Acreditamos no arquiteto como propositor de espaços, edificações e intervenções urbanas que dialoguem com a cidade e contribuam para a melhoria do meio em que estão inseridos.

Os nossos projetos visam integrar desenho e técnica às necessidades específicas de cada cliente, recursos disponíveis e prazos. Com este objetivo, nossa atuação tem como característica a proposição de ideias e conceitos, desenvolvendo e gerenciando soluções arquitetônicas, da concepção até a finalização da obra, numa parceria constante com clientes, construtores e demais disciplinas de projeto e engenharia.