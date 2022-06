A Domínio Vidros está no mercado há 5 anos, trabalhando com qualidade e pontualidade, visando total satisfação do cliente.

Nos dias de hoje em que muito se fala de sustentabilidade, nada se encaixa melhor nesse termo do que o vidro, pois é um artigo completamente reciclável, por isso trabalhamos cada vez mais para possibilitar sua aplicação em todo tipo de obra.

Tendo este objetivo como meta de trabalho, aliado á pontualidade e comprometimento, a relação cliente e fornecedor flui de maneira tão natural que se torna uma relação de amizade, formando bons e fiéis clientes, considerados por nós, verdadeiros parceiros.

Venha conhecer os nossos trabalhos que desenvolvemos com o vidro e se surpreenda com que é possível fazer e como seus ambientes pode ficar muito mais sofisticado fazendo o uso de vidros em suas obras.

A Domínio Vidros trabalha com diversos serviços em vidros e destacamos alguns para você ter uma ideia das possibilidade que você pode aplicar na sua casa e onde você quiser.

Box de Vidro

Divisórias de Vidro

Corrimão de Vidro

Guarda-Corpo de Vidro

Fechamento de Área de Vidro

Janela de Vidro

Porta de Vidro

Envidraçamento de Sacadas

Espelhos