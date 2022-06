O Estúdio Bái Arquitetura realiza projetos dentro dos campos de arquitetura e interiores com rigor artístico e técnico além do compromisso com a sustentabilidade. A abordagem de valores sócio-ambientais junto a busca de novas soluções e tecnologias faz parte de nossa metodologia projetual. Toda proposta é discutida com o cliente, de modo que possamos atender aos seus anseios de forma adequada e dentro dos prazos estabelecidos.

Atuamos do estudo preliminar até o acompanhamento de obras no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Entre em contato conosco!

☎ 21 97170.6355 ☎ 21 99669.5051 ☎ 11 97256.2568