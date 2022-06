O KUBO Arquitetura e Construção é um escritório que presta serviços na área da construção civil para Três Passos e região. Os principais valores da equipe do KUBO é a ética e o profissionalismo.

A filosofia que imprimimos em nosso trabalho, seja ele um projeto residencial ou comercial, de construção ou de reforma, de arquitetura ou de interiores, é sempre a mesma: dedicamos um atendimento diferenciado a cada cliente, respeitando suas particularidades e visando a melhor proposta de acordo com as necessidades de cada um. Não temos um estilo pré-definido de projetos: buscamos entender os anseios do cliente e nos adaptar para encontrar a melhor forma de atender ao seu desejo.

Propomos a prestação de um serviço que inclui desde o assessoramento na escolha do terreno ideal – levando sempre em conta aspectos técnicos e financeiros – até o acompanhamento, de um arquiteto e de um engenheiro, em todas as fases do seu projeto e da execução da sua obra.