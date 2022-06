Formada em Arquitetura e Urbanismo pela UNISUL (Universidade do Sul de Santa Catarina) desde 2014 e finalizando a Pós-Graduação pela mesma instituição, no curso de especialização em Paisagismo.

A proposta do trabalho é oferecer um serviço completo, onde a principal preocupação e ideologia é elaborar um local que proporcione uma excelente qualidade de vida para morar e trabalhar.