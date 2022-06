Sobe a tutela do Arquiteto Max Rodrigues nascido em Brasília, com 8 anos de experiência na Construção Civil e Pós Graduado em Construção Sustentável, o escritório Max Arquitetura e Construção visa em primeiro lugar a satisfação e realização do sonho de cada cliente, com projetos elaborados exatamente de acordo com os desejos e necessidades de nossos clientes e parceiros.

Projetos Modernos e Contemporâneos feitos sob medida, transformam espaços vazios em Arquitetura de ambientes decorados e bem aproveitados. Trabalhamos com Projetos de Arquitetura e Complementares como Instalações e Estrutura, de grande, médio e pequeno porte.