A Fina Stampa é uma empresa de design de interiores especializada em ambientes para bebês e crianças. Temos uma pegada muito colorida, leve, descolada. Pensamos nas crianças, que elas possam nos nossos projetos brincar e interagir de forma lúdica, livre. Personalizamos as paredes, partes de móveis e objetos com estampas e desenhos que humanizam o espaço. Nosso trabalho é feito em parceria com os arquitetos, complementando o projeto, dando um toque de vida e cor. Além de criar, produzimos os materiais. Na cidade do Rio de Janeiro instalamos e para fora do Rio despachamos em embalagens apropriadas.