Propriedade legal

PLANYTEC CONSTRUÇÕES E PROJETOS - Atua no mercado á mais de 15 anos,sempre buscando a satisfação de seus clientes e contratantes.nasceu de uma visão inovadora de propor soluções e reduzir custos.garantindo assim,mais benefícios cada fase da Obra. Além de oferecer mão –de- obra de qualidade, tem junto de si, parceiros na área de arquiteturas, engenharias, tecnólogo em construção civil,fornecedores,alem de equipes com excelente profissionais, todos devidamente comprometido em oferecer o que á de melhor no mercado.