Luciana Hoffmann é formada desde 1996 em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Izabela Hendrix e pós graduada em 2002 pela UFMG em Geoprocessamento.

Com vários projetos e obras realizadas, preocupo-me em estabelecer uma relação de cumplicidade com os clientes, pensando em proporcionar a eles todo tipo de conforto, praticidade, economia e estética. Desde a concepção inicial do projeto de arquitetura à sua execução, também presto serviços de assessoria técnica na área de regularização de projetos de arquitetura (retirada de alvarás e baixa/habite-se) junto às principais prefeituras municipais. Desenvolvo projetos de viabilidade e ação no campo de Geoprocessamento e Planejamento urbanístico. Meu objetivo é buscar resultados com eficiência, garantindo qualidade dos serviços e satisfação dos clientes.