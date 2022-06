Diplomada em arquitetura e Urbanismo pela Faculdades Nordeste, em 2013, pós graduada em marketing pela Fundação Getúlio Vargas em 2016 e cursos de especialização em Building Information Modeling e Iluminação. Atua em projetos residenciais, comerciais e corporativos, de projetos arquitetônicos, compatibilização de projetos e arquitetura de interiores. No comando do seu escritório busca sempre realizar projetos verdadeiramente personalizados, para isso extrai o estilo particular de cada cliente, com a única finalidade de criar espaços elegantes funcionais e equilibrados, sempre respeitando a sua identidade.

A criatividade na busca de soluções, o compromisso com a qualidade, a pontualidade do serviço prestado e a relação de confiança e respeito com os clientes. Esses são os princípios que guiam o nosso trabalho e que tornaram o escritório um dos nomes de destaque do cenário cearense.