INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM
RESIDÊNCIAS, CONDOMÍNIOS E COMÉRCIOS EM GERAL.
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL.
PROJETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS .
MONTAGEM DE PAINÉIS ELETROPNEUMÁTICOS
CONTROLE DE BOMBAS PARA SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO.
PROGRAMAÇÃO DE CLP E IHM.
CONTROLE DE VAZÃO, NÍVEL E TEMPERATURA .
PARAMETRIZAÇÃO DE INVERSORES DE FREQÜÊNCIA E SOFT-START.
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