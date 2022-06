Sou determinada e incansável na busca de me sentir realizada e produtiva desempenhando o que amo fazer, sou Designer de Interiores desde 2010. Meu foco é prestar um atendimento completo ao cliente que busca soluções para reformar e decorar seu imóvel com qualidade e a um preço justo.

Trabalhamos em equipe de parceiros multitarefas, todos empenhados a executar e gerenciar projetos e obras residenciais, comercias e corporativas. Quando assumo um projeto, zelo por ele como se fosse um filho, estou presente desde o início até sua conclusão. Aprendi a liderar pessoas para que façam bem feito logo da primeira vez, me esforço para poupar aborrecimentos e gastos desnecessários ao meu cliente. Estudo as cores, materiais, acabamentos e iluminação, adequo ao gosto e à disponibilidade financeira do cliente. Além disso, administro pessoalmente todo projeto estabelecendo cronogramas de atividades e prazos, defino orçamentos e coordeno pedreiros, marceneiros, gesseiros, pintores, eletricistas, marmoraria, automação residencial, instaladores de todo tipo de revestimento, piso e papel de parede, remoção de entulhos, limpeza pós obra, a mudança de residência ou escritório, entre outros profissionais. Sou uma profissional autônoma, trabalho no meu home office. Veja no meu BLOG diversos artigos de minha autoria, você saberá mais do que eu faço, quanto custa e principalmente como entrar em contato. Nos vemos em breve!