F+S é uma empresa de Arquitetura e

Engenharia com foco na gestão de soluções para os clientes. Trabalhamos com soluções para cada tipo de situação, desde o projeto de Arquitetura até a gestão do desenvolvimento e implantação do investimento imobiliário.

Somos uma empresa que busca soluções inovadoras, funcionais e exequíveis para o seu projeto. Unimos a eficiência na realização das obras ao atendimento personalizado que o cliente necessita.

Essa sincronia de habilidades perante as áreas de arquitetura e engenharia resulta na perfeita e vasta combinação de serviços a oferecer. Otimizamos os sistemas construtivos e as etapas da obra, resultando no cumprimento preciso entre cronograma e orçamento (papel da engenharia), aliado ao minucioso acompanhamento conceitual do projeto, elevando-o à sua máxima qualidade (papel da arquitetura).

Aliamos habilidade e expertise para atuar como construtora e gerenciadora ao alcance do cliente, em todas as áreas relacionadas, independente do porte do projeto. Contamos com uma equipe multidisciplinar, com ampla experiência no mercado da construção civil, proporcionando segurança e confiança na concretização de suas necessidades.

ARQUITETURA | DESIGN | URBANISMO

Concepção e/ou Gerenciamento de Projetos residenciais (unifamiliares, empreendimentos multifamiliares e áreas comuns), Comerciais (edifícios de escritórios ou lajes corporativas), PDV (stands e apartamentos decorados), varejo, centros comerciais, Institucionais, reformas, retrofit, requalificação urbana e loteamentos.

ENGENHARIA CIVIL

Soluções técnicas e Gerenciamento de projetos complementares (instalações, abastecimento, fundação, drenagem, estruturas, etc...).

GESTÃO DE OBRAS E INVESTIMENTOS

Construção, reforma ou recuperação estrutural de edificações em concreto armado, estrutura metálica ou mista. Planejamento estratégico da obra otimizando custos, cumprindo prazos e garantindo a qualidade prevista no projeto. Gestão completa de investimento imobiliário residencial, comercial e industrial, desde a concepção até o início operacional.

CONSULTORIA

Como opção ao cliente, oferecemos também consultoria técnica de Engenharia e Arquitetura, além de Laudos, Vistorias e Estudos de Viabilidade econômica e do terreno (baseando-se nas legislações locais e implantação do Produto solicitado), Acessibilidade, Bombeiros, Projeto Legal, entre outros, para assessorá-lo em suas necessidades.