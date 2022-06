Formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC PR e com anos de experiência no mercado, a arquiteta Caroline Castillo já realizou inúmeros projetos, em parceria com escritórios em Curitiba, atuando nas áreas de decoração, arquitetura e design de empreendimentos comerciais, residenciais e corporativos. Atendimento e trabalho de qualidade para sempre oferecer a melhor relação custo x benefício para seus clientes.