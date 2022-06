www.vjr.com.br | VJR Arquitetos há mais de 25 anos projeta e executa obras corporativas. São escritórios inteligentes, humanizados onde o design prioriza os valores e identidade das marcas. Nossas obras são “Turnkey”, “Just-in-time”, com 100% de neutralização de carbono e certificadas por empresas líderes de mercado.

Nós realizamos nosso trabalho com excelência e alegria pois amamos o que fazemos. Somos mais do que um escritório de arquitetura corporativa, somos viabilizadores de negócios pois exercitamos nossa criatividade ao máximo e nos flexibilizamos para atender o budget do cliente, suas necessidades e aspirações.

Finalmente, nos inspiramos em pessoas que colaboram, inventam, compartilham, se emocionam e trabalham com entusiasmo e também gostam do que fazem.

O resultado? Espaços humanizados, funcionais, que promovem o trabalho colaborativo, a produtividade e os relacionamentos construtivos. Por tudo isso, nos orgulhamos do nosso portfólio que traduz nosso propósito e nos impulsiona sempre a ir além e superar as expectativas de nossos clientes. Seja bem-vindo à nossa pagina!